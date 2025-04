È morto Mario Vargas Llosa vincitore del Nobel per la Letteratura nel 2010 | aveva 89 anni

morto lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del premio Nobel per la Letteratura nel 2010: aveva 89 anni. “È con profonda tristezza che annunciamo che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace”, ha scritto sui social il figlio maggiore Alvaro in un messaggio firmato anche dal fratello Gonzalo e dalla sorella Morgana.Considerato uno dei massimi romanzieri e saggisti contemporanei, Vargas Llosa è stato uno degli intellettuali più importanti della storia del Perù. Tra i suoi romanzi più celebri ricordiamo “La città e i cani”, “La zia Julia e lo scribacchino”, “La Casa Verde”, “Elogio della matrigna”, “Chi ha ucciso Palomino Molero?”, “Conversazione nella cattedrale”.Nacque il 28 marzo 1936 ad Arequipa, città nel sud del Perù, da una famiglia benestante. Tpi.it - È morto Mario Vargas Llosa, vincitore del Nobel per la Letteratura nel 2010: aveva 89 anni Leggi su Tpi.it lo scrittore peruvianodel premioper lanel89. “È con profonda tristezza che annunciamo che nostro padre,, èoggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace”, ha scritto sui social il figlio maggiore Alvaro in un messaggio firmato anche dal fratello Gonzalo e dalla sorella Morgana.Considerato uno dei massimi romanzieri e saggisti contemporanei,è stato uno degli intellettuali più importanti della storia del Perù. Tra i suoi romanzi più celebri ricordiamo “La città e i cani”, “La zia Julia e lo scribacchino”, “La Casa Verde”, “Elogio della matrigna”, “Chi ha ucciso Palomino Molero?”, “Conversazione nella cattedrale”.Nacque il 28 marzo 1936 ad Arequipa, città nel sud del Perù, da una famiglia benestante.

Nel 1990 si candidò alla presidenza del Perù, venendo sconfitto da Alberto Fujimori. Con autori come Gabriel García Márquez, Julio Cortázar e Jorge Luis Borges, ha contribuito a rivoluzionare la letteratura del Novecento, dando vita a un’epoca d’oro per il romanzo latinoamericano.

