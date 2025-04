Jessica Selassié rompe il silenzio | la verità sulla relazione segreta con Barù!

Jessica Selassié ha finalmente svelato i dettagli di una relazione tenuta nascosta, scatenando un vero e proprio terremoto nel mondo del web. Dopo le criptiche dichiarazioni di Barù Gaetani sui social, Jessica ha deciso di vuotare il sacco durante una room su X, lasciando tutti a bocca aperta. Barù e Jessica: Un Amore Nascosto?Le parole di Barù su Twitter avevano già sollevato un polverone, con allusioni a "visionari psipatici" e un chiaro invito a non essere più associato a determinate dinamiche. Ma cosa si celava dietro queste affermazioni? Jessica ha fornito la sua versione dei fatti, confermando un legame segreto che ha tenuto i fan con il fiato sospeso. La Confessione Shock di Jessica: Cosa è Stato RivelatoDurante la room su X, Jessica non si è risparmiata, rivelando dettagli inediti su questa relazione clandestina. Leggi su Mistermovie.it Sei pronto a scoprire il gossip del momento?ha finalmente svelato i dettagli di unatenuta nascosta, scatenando un vero e proprio terremoto nel mondo del web. Dopo le criptiche dichiarazioni diGaetani sui social,ha deciso di vuotare il sacco durante una room su X, lasciando tutti a bocca aperta.: Un Amore Nascosto?Le parole disu Twitter avevano già sollevato un polverone, con allusioni a "visionari psipatici" e un chiaro invito a non essere più associato a determinate dinamiche. Ma cosa si celava dietro queste affermazioni?ha fornito la sua versione dei fatti, confermando un legame segreto che ha tenuto i fan con il fiato sospeso. La Confessione Shock di: Cosa è Stato RivelatoDurante la room su X,non si è risparmiata, rivelando dettagli inediti su questaclandestina.

“Sono single in questo momento. Basta. Barù ha espresso quanto sia difficile per lui costruire una relazione seria dopo l’esperienza al Grande Fratello, a causa dell’invadenza dei fan: “Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i coioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mera.

Jessica ha risposto in modo secco, diretto, senza filtri: “Probabilmente non era una persona propensa ad avere una relazione stabile. Una storia vera, che però si è chiusa lontano dai riflettori, in silenzio, e che adesso, finalmente, ha trovato conferma dalla diretta interessata.

Pur esprimendo il desiderio di una relazione seria, Barù ha lasciato intendere che la situazione attuale rende difficile trovare qualcuno disposto a frequentarlo.

