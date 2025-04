Fiorentina Commisso | Parlerò con Kean per farlo restare Nuovi soci? Basto io | Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-14 09:14:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:Il proprietario e presidente dellaRoccoè intervenuto in un’intervista a La Domenica Sportiva dove, fra campo e mercato, ha fatto il punto della situazione in casa viola: “Voglio arrivare in una posizione migliore dell’ottavo posto, poi in Champions e poi speriamo di puntare anche allo scudetto, ma non so se ci arriveremo.resterà alla? Speriamo che lui vogliaperchè qui si trova molto bene. Nei prossimi giorni ciio, lui è un ragazzo molto timido, non parla molto, a lui consiglierò didove sta bene, se le cose vanno bene è meglio. Vediamo se lo convinco.” STADIO – “Il problema della burocrazia non è di Firenze ma di tutta l’Italia. Avevo presentato un progetto per il nuovo Franchi, se mi avessero dato l’ok adesso sarebbe stato già pronto.