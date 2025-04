Napoli rotonda Diaz | senegalese pestato per 25 euro

Napoli. A pestare l'uomo, un 47enne e un 32enne: arrestati dai carabinieri per rapina impropria e lesioni personaliIeri sera i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in viale Dohrn, altezza rotonda Diaz per una rapina in atto. Un 47enne e un 32enne di origini marocchine pestavano un senegalese, poco dopo avergli sottratto 25 euro. A diffondere la notizia una caomunicazione del Comando Provinciale Carabinieir di Napoli.Non hanno fatto in tempo a fuggire e sono finiti in manette per concorso in rapina impropria e lesioni personali. La vittima se la caverà con 10 giorni di prognosi. Gli arrestati sono stati portati in carcere.L'articolo Napoli, rotonda Diaz: senegalese pestato per 25 euro proviene da Punto! - Il web magazine.

