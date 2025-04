Sicurezza stradale il Pullman Azzurro fa tappa a San Vito Dei Normanni

Vito DEI Normanni - Farà tappa domani, martedì 15 aprile 2025, a San Vito Dei Normanni il Pullman Azzurro, lo speciale mezzo della Polizia di Stato che mira a educare le nuove generazioni alla Sicurezza stradale. L'iniziativa, voluta dall'Amministrazione Comunale

Sicurezza stradale con il 'Pullman Azzurro' della polizia

L’evento si articolerà nell’arco. Il Pullman Azzurro della Polizia di Stato farà tappa a Foggia, il prossimo 29 marzo, per un progetto di Sicurezza ed educazione stradale promosso dall'Associazione Michele di Salvia e dall’Amministrazione comunale, in collaborazione tra la Polizia di Stato.

Sicurezza ed educazione stradale - fa tappa a Foggia il Pullman azzurro della Polizia di Stato

15, presso la Prefettura di Foggia, si terrà una conferenza stampa dedicata alle iniziative di educazione stradale dell’Associazione Michele di Salvia promosse con gli Assessorati alla Sicurezza e alla Polizia Locale del Comune di Foggia, oltre che con la Polizia.

