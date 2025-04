SuperEnalotto niente 6 ma in Campania si festeggia con un 5 da oltre 64mila euro

NAPOLI – Nessun "6" nell'estrazione n. 59 del SuperEnalotto di sabato 12 aprile, ma la fortuna ha comunque fatto tappa in Campania: un giocatore ha centrato un "5" da 64.457,17 euro con una schedina giocata ad Avella, in provincia di Avellino. La vincita è stata realizzata presso il punto vendita Sisal Antica Tabaccheria situato in Piazza Municipio 8, dove l'atmosfera è subito diventata di festa. La combinazione vincente è stata: 16 – 38 – 60 – 79 – 83 – 85 – J 27 – SS 36. Il concorso ha distribuito in totale 335.558 vincite, ma il Jackpot milionario continua a crescere: per il prossimo appuntamento, martedì 15 aprile, in palio ci saranno 19,7 milioni di euro. L'ultimo "6" risale allo scorso 20 marzo, quando a Roma fu centrato un colpo da 88,2 milioni con una schedina da appena 3 euro.

