Turchia migliaia a Istanbul in sostegno dei palestinesi di Gaza

Istanbul decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in sostegno dei palestinesi di Gaza. La folla ha marciato fino all’iconica piazza Sultanahmet sventolando bandiere turche e palestinesi. La protesta è stata organizzata da diverse Ong pro-islamiche. Lapresse.it - Turchia, migliaia a Istanbul in sostegno dei palestinesi di Gaza Leggi su Lapresse.it decine didi manifestanti sono scesi in piazza indeidi. La folla ha marciato fino all’iconica piazza Sultanahmet sventolando bandiere turche e. La protesta è stata organizzata da diverse Ong pro-islamiche.

