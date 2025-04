Basket Miwa matematicamente salva | decisiva la sconfitta di Canosa a Marigliano

Marigliano, con la vittoria di quest'ultima, la Miwa Energia Cestistica Benevento è certa della permanenza nel campionato di Serie B Interregionale. Questo traguardo è frutto dell'immenso lavoro svolto quest'anno dal gruppo squadra e dallo staff tecnico, specialmente se si considera l'età media del roster, tra le più basse del campionato, e che i Boars siano stati privi di straniero per gran parte della stagione. Il grande risultato ottenuto dalla squadra di coach Parrillo pone le basi per un futuro prosperoso, che vedrà la Miwa Energia impegnata in un campionato di alto livello con alle spalle una base solida, frutto del lavoro lungimirante svolto in questi anni dallo staff tecnico e dalla società. I Boars, ora, daranno il massimo per onorare la grande stagione disputata e festeggiare sul campo lo storico traguardo appena raggiunto.

Prova di forza strabiliante della Miwa contro Marigliano

Marigliano tenta di nuovo la rimonta, toccando il -2 con Spera, ma i Boars respingono al mittente anche questo tentativo, allungando sino al +7 con l'ennesima tripla di capitan Murolo.

