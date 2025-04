Dayitalianews.com - Potenza, tragedia sulla SS 655 Bradanica: due giovani perdono la vita a Genzano di Lucania

Drammatico incidente nella notte tra un’auto e un tirDuepugliesi, un uomo di 35 anni e una ragazza di 24, sono morti nella notte tra domenica e lunedì, 14 aprile, in un terribile incidente stradale avvenuto adi, in provincia di. Lo schianto è avvenuto poco dopo l’unastrada statale 655, in circostanze ancora da chiarire.L’impatto non ha lasciato scampoSecondo le prime ricostruzioni, l’autoquale viaggiavano le due vittime si è scontrata violentemente contro un tir. L’impatto è stato devastante, e purtroppo per i duenon c’è stato nulla da fare. Entrambi sono morti sul colpo. Sul luogo dellasono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 Basilicata soccorso e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per fare piena lucedinamica.