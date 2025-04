Parigi | asfissiare l’economia russa

asfissiare l’economia russa e credo che gli Usa, che si sono impegnati tanto per la tregua, dovrebbero passare sanzioni simili, che sono pronte, per forzare Putin la tavolo della pace”. Lo ha detto Jean-Noël Barrot, Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Francia. Kallas:. Leggi su Imolaoggi.it LUSSEMBURGO, 14 APR – “L’Ue approvi ora sanzioni pesanti pere credo che gli Usa, che si sono impegnati tanto per la tregua, dovrebbero passare sanzioni simili, che sono pronte, per forzare Putin la tavolo della pace”. Lo ha detto Jean-Noël Barrot, Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Francia. Kallas:.

Riporta msn.com: Parigi, sequestro beni russi contro accordi internazionali - (ANSA) - PARIGI, 04 MAR - Il sequestro dei beni russi "sarebbe contrario agli accordi internazionali": così il ministro francese dell'Economia Eric Lombard esprime la contrarietà francese all ...