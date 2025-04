Piumazzo sconfitto dal Crevalcore nella finale regionale della Coppa di Seconda

Piumazzo0Crevalcore2 Piumazzo: Mazzini A., Salvi (38'st Iotti), Serafini, Orlandi, Allegretti, Ferroni, Shehu, Salcuni (1' t Grenza), Crispino (1'st Borrelli), Goura (13'st Laino), Aldrovandi. A disp.: Campo, Ghiaroni, Casarini, Bani, Cavallini. All.: Orlandi. Crevalcore: Gallerani, Cotti, Venturi, Milzani (41'st Canè), Bonazzi, Novelli, Cestari (23'st Govoni M.), Gomez Morales, Cavani, Tasbasi (32'st Okba), Resca (29'st Bovina). A disp.: Guaraldi, Negroni, Abruzzese, Nisticò, Vecchio. All.: Battaglioli Arbitro: Zoffoli di Cesena Reti: 26' Cavani, 32' Resca Note: ammonito Venturi, Tasbasi, Cotti Sfuma all'ultima bracciata il sogno del Piumazzo di ipotecare la promozione in Prima categoria. Dopo un cammino fantastico la squadra di Orlandi si arrende a Campogalliano nella finale regionale della Coppa di Seconda di fronte al Crevalcore del tecnico modenese (ex Carpi e finale) Battaglioli, che invece fa festa per il salto di categoria.

