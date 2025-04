Superenalotto bacia Avella centrato 1 Punto 5 da 64 45717 euro

Superenalotto del cc n. 59 di sabato 12 aprile, con il Jackpot che arriva a 19,7 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 15 aprile 2025.È festa però per un fortunato che ha centrato 1 Punto 5 da 64.457,17€. La giocata vincente. Avellinotoday.it - Superenalotto bacia Avella, centrato 1 Punto 5 da 64.457,17 euro Leggi su Avellinotoday.it Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione didel cc n. 59 di sabato 12 aprile, con il Jackpot che arriva a 19,7 milioni diin palio per il concorso di domani sera martedì 15 aprile 2025.È festa però per un fortunato che ha5 da 64.457,17€. La giocata vincente.

Potrebbe interessarti anche:

SuperEnalotto - niente “6” ma in Campania si festeggia con un 5 da oltre 64mila euro

59 del SuperEnalotto di sabato 12 aprile, ma la fortuna ha comunque fatto tappa in Campania: un giocatore ha centrato un “5” da 64. NAPOLI – Nessun “6” nell’estrazione n.

Superenalotto - in Toscana centrati due 5 da oltre 30mila euro

Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 10 aprile sono stati centrati undici "5" da 15. Lucca, 11 aprile 2025 - Il SuperEnalotto sorride alla Toscana e la dea bendata nell'ultima estrazione del Superenalotto è tormata a baciare la nostra regione, questa volta con una doppia vincita.

Sora - con un 5 al superenalotto e si porta a casa oltre 40 mila euro

Nel concorso di martedì 8 aprile, come riporta Agipronews, centrati due "5" da 43. . 147,56 euro l’uno, il primo a Sora, in provincia di Frosinone, presso L’Angolo dei Tabacchi in via Croce.