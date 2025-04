John Travolta ricorda suo figlio scomparso con un post toccante | Mi manchi

John Travolta ha voluto ricordare suo figlio Jett, morto in circostanze tragiche nel 2009, all’età di 16 anni. Ieri Jett avrebbe compiuto 33 anni e suo padre ha condiviso una foto di loro due insieme, in un momento di spensieratezza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da John Travolta (@JohnTravolta)Nella foto, John tiene suo figlio in braccio, mentre il bambino gioca con le sue orecchie. Nella caption al post, Travolta ha scritto:“Buon compleanno Jett – Mi manchi tantissimo! Ti amerò per sempre!”Come ricorda People, Jett Travoltà morì nella casa di famiglia alle Bahamas. Durante un attacco epilettico, il ragazzo cadde e batté la testa sulla vasca da bagno. Fu trovato da una collaboratrice della famiglia e trasportato in ospedale, dove non poterono far altro che constatarne il decesso. Cinemaserietv.it - John Travolta ricorda suo figlio scomparso con un post toccante: “Mi manchi” Leggi su Cinemaserietv.it Nella giornata di ieriha volutore suoJett, morto in circostanze tragiche nel 2009, all’età di 16 anni. Ieri Jett avrebbe compiuto 33 anni e suo padre ha condiviso una foto di loro due insieme, in un momento di spensieratezza. Visualizza questosu Instagram Uncondiviso da(@)Nella foto,tiene suoin braccio, mentre il bambino gioca con le sue orecchie. Nella caption alha scritto:“Buon compleanno Jett – Mitantissimo! Ti amerò per sempre!”ComePeople, Jett Travoltà morì nella casa di famiglia alle Bahamas. Durante un attacco epilettico, il ragazzo cadde e batté la testa sulla vasca da bagno. Fu trovato da una collaboratrice della famiglia e trasportato in ospedale, dove non poterono far altro che constatarne il decesso.

