Degustazione tutela del patrimonio e identità enogastronomica | un’esperienza autentica alla Casa della Vigna di Cervino

Casa della Vigna, situata in località Monticello a Cervino (Caserta), la giornata di Degustazione e confronto dedicata alla valorizzazione del territorio. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Fare Bene APS, con il patrocinio di Onaf Delegazione di Caserta, GAI – Guardia Agroforestale Italiana, Farecon Impresa Sociale, Copagri Campania e Direzione Impresa Magazine. La giornata ha rappresentato un momento di promozione delle eccellenze agroalimentari locali, della tutela ambientale e della ricca storia culturale del territorio.Il dibattito ha visto la partecipazione del senatore Domenico Matera, che ha sottolineato l’importanza di difendere le eccellenze locali, di fare rete tra produttori e cittadini e ha espresso fiducia nelle politiche governative contro la contraffazione e a favore della promozione dei prodotti tipici; Salvatore Ciardiello, presidente regionale di Copagri Campania, che ha evidenziato il ruolo cruciale dell’agricoltura e delle sinergie tra imprese nella crescita economica e sociale della regione; Giuseppe Piscitelli, presidente dell’Associazione Fare Bene APS, che ha illustrato le iniziative dell’associazione a supporto dello sviluppo sostenibile del territorio e dei prodotti tipici; Mario Sanza, rappresentante di Onaf Delegazione di Caserta, che ha approfondito le caratteristiche distintive dei formaggi locali e del miele e Elio De Rosa, agronomo e tecnico ispettore per le produzioni biologiche, che ha analizzato le pratiche agricole sostenibili adottate nella zona, l’importanza della certificazione biologica e l’idea di puntare sugli itinerari turistici. Anteprima24.it - Degustazione, tutela del patrimonio e identità enogastronomica: un’esperienza autentica alla Casa della Vigna di Cervino Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta presso la storica masseria settecentesca, situata in località Monticello a(Caserta), la giornata die confronto dedicatavalorizzazione del territorio. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Fare Bene APS, con il patrocinio di Onaf Delegazione di Caserta, GAI – Guardia Agroforestale Italiana, Farecon Impresa Sociale, Copagri Campania e Direzione Impresa Magazine. La giornata ha rappresentato un momento di promozione delle eccellenze agroalimentari locali,ambientale ericca storia culturale del territorio.Il dibattito ha visto la partecipazione del senatore Domenico Matera, che ha sottolineato l’importanza di difendere le eccellenze locali, di fare rete tra produttori e cittadini e ha espresso fiducia nelle politiche governative contro la contraffazione e a favorepromozione dei prodotti tipici; Salvatore Ciardiello, presidente regionale di Copagri Campania, che ha evidenziato il ruolo cruciale dell’agricoltura e delle sinergie tra imprese nella crescita economica e socialeregione; Giuseppe Piscitelli, presidente dell’Associazione Fare Bene APS, che ha illustrato le iniziative dell’associazione a supporto dello sviluppo sostenibile del territorio e dei prodotti tipici; Mario Sanza, rappresentante di Onaf Delegazione di Caserta, che ha approfondito le caratteristiche distintive dei formaggi locali e del miele e Elio De Rosa, agronomo e tecnico ispettore per le produzioni biologiche, che ha analizzato le pratiche agricole sostenibili adottate nella zona, l’importanzacertificazione biologica e l’idea di puntare sugli itinerari turistici.

Potrebbe interessarti anche:

Passeggiata domenicale in vigna con degustazione vini a Custoza

? PASSEGGIATA IN VIGNA CON DEGUSTAZIONE VINI ? ? Domenica 13 Aprile ? Partenza dalla cantina Monte del Frà - Sommacampagna VR Vivi i vigneti e il paesaggio delle colline moreniche del Lago di Garda prenotando una passeggiata in vigna a Custoza! ????La guida ambientale Elena @OrmeLeggere.

Passeggiata in vigna con degustazione vini

?Partenza dalla. . Passeggiata in vigna con degustazione vini: domenica 16 marzo non perdere la nostra Passeggiata in Vigna con degustazione vini! La guida ambientale Elena - Orme Leggere vi accompagnerà alla scoperta di Custoza e dintorni, intrattenendovi con al risorgimento Italiano.

Ne parlano su altre fonti Degustazione, tutela del patrimonio e identità eno-gastronomica. Tragedia sulla Castrense: la comunità di Tuscania piange Federico Regni. comunicato 4 aprile 2025 - vinitaly. IG2025: Identità Future - Verso Identità Milano 2025: i partner del Congresso. Regione europea della gastronomia 2025, l’unicità della Sicilia protagonista da Identità Golose di Milano. In giro per gli stand di Identità Milano: alta formazione, tutela del patrimonio agroalimentare e guide di prestigio.

Lo riporta napolivillage.com: Degustazione e identità enogastronomica: un’esperienza autentica alla Casa della Vigna di Cervino - Si è svolta presso la storica masseria settecentesca Casa della Vigna, situata in località Monticello a Cervino (Caserta), la giornata di degustazione e ...

Come scrive msn.com: Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo a Vinitaly 2025, tante novità - (ANSA) - PESCARA, 31 MAR - Oltre 50 cantine nello spazio consortile e più di 100 aziende presenti in tutto in fiera. Questi i numeri dell'Abruzzo al Vinitaly, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile.