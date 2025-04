Mickey Rourke cacciato via dal Celebrity Big Brother UK dopo solamente sei giorni | Sessista e omofobo

Celebrity Big Brother UK”, il corrispettivo del nostro “Grande Fratello Vip“. Il 72enne Mickey Rourke, sex symbol negli Anni 90 grazie a film come “9 settimane e 1?2” e ormai irriconoscibile in viso, si era già fatto notare dai coinquilini per i suoi atteggiamenti inappropriati “sessisti ed omofobi”, tanto da spingere i fan del reality show a chiederne la cacciata immediata. Sono, infatti, bastati solo sei giorni perché il “fattaccio” accadesse.“La produzione ha deciso di cacciare Mickey Rourke per comportamenti giudicati inappropriati e per l’uso di linguaggio offensivo e omofobo rivolto agli altri concorrenti”, come riportato dal Daily Mail.L’episodio che ha lasciato la produzione e i telespettatori è stato quando Rourke si è rivolto alla cantante 21enne JoJo Siwa, , dichiaratamente queer. Ilfattoquotidiano.it - Mickey Rourke cacciato via dal “Celebrity Big Brother UK” dopo solamente sei giorni: “Sessista e omofobo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Era già nell’aria dal primo minuti che ha messo piede nella Casa del “BigUK”, il corrispettivo del nostro “Grande Fratello Vip“. Il 72enne, sex symbol negli Anni 90 grazie a film come “9 settimane e 1?2” e ormai irriconoscibile in viso, si era già fatto notare dai coinquilini per i suoi atteggiamenti inappropriati “sessisti ed omofobi”, tanto da spingere i fan del reality show a chiederne la cacciata immediata. Sono, infatti, bastati solo seiperché il “fattaccio” accadesse.“La produzione ha deciso di cacciareper comportamenti giudicati inappropriati e per l’uso di linguaggio offensivo erivolto agli altri concorrenti”, come riportato dal Daily Mail.L’episodio che ha lasciato la produzione e i telespettatori è stato quandosi è rivolto alla cantante 21enne JoJo Siwa, , dichiaratamente queer.

Potrebbe interessarti anche:

Bella Thorne accusa "quello schifoso" di Mickey Rourke per comportamenti violenti e inaccettabili sul set di Girl

L'attrice Bella Thorne ha pubblicato su Instagram una serie di post contro quello "schifoso" di Mickey Rourke e i suoi comportamenti violenti e irrispettosi sul set di Girl, che hanno condiviso.

“Non si perdona”. Mickey Rourke cacciato dal GF Vip inglese - cosa ha combinato

Mickey Rourke cacciato dalla casa del Grande Fratello inglese Le parole hanno provocato l’immediata reazione della diretta interessata, che ha ribattuto con decisione: “Ti garantisco che sarò ancora gay e ancora in una relazione molto felice”.

Celebrity Big Brother UK - Mickey Rourke espulso : insulti a JoJo Siwa e lite furiosa in casa

Ci scusiamo con il pubblico, i concorrenti e il team per quanto accaduto. ” La tensione è esplosa davanti a tutti i coinquilini, con tentativi falliti di sedare la lite da parte di JoJo e altri concorrenti.

Ne parlano su altre fonti Mickey Rourke cacciato via dal “Celebrity Big Brother UK” dopo solamente sei giorni:…. Mickey Rourke cacciato da Celebrity Big Brother: l'attore ha infranto le regole del programma. Mickey Rourke cacciato dal GF Vip inglese per linguaggio offensivo: le accuse di omofobia e le liti nella casa. Mickey Rourke cacciato dalla casa del Grande Fratello Vip. Mickey Rourke cacciato dal Grande fratello vip inglese per comportamento omofobo. Mickey Rourke cacciato da Celebrity Big Brother UK dopo commenti omofobi: «Se rimango più di quattro giorni, non sarai più gay».

Come scrive msn.com: Mickey Rourke cacciato da Celebrity Big Brother: l'attore ha infranto le regole del programma - Mickey Rourke è stato cacciato dalla casa del Celebrity Big Brother dopo aver infranto le regole del programma. Secondo quanto riporta il Sun, l'attore era il concorrente più pagato di quest'edizione.

Come scrive lascimmiapensa.com: Mickey Rourke cacciato dal Grande Fratello UK per commenti omofobi - Fa discutere la cacciata di Mickey Rourke da Grande Fratello UK: l'attore è stato fatto uscire dalla casa per via di alcuni commenti e ...

Secondo fanpage.it: Mickey Rourke cacciato dal GF Vip inglese per linguaggio offensivo: le accuse di omofobia e le liti nella casa - Mickey Rourke è stato cacciato da Celebrity Big Brother UK, la versione inglese del Grande Fratello Vip. L’attore, celebre per i suoi ruoli in film come The Wrestler e 9 settimane e mezzo, ha lasciato ...