Ascoli beffato al 95' | sconfitta immeritata per la squadra di Di Carlo

Ilrestodelcarlino.it - Ascoli beffato al 95': sconfitta immeritata per la squadra di Di Carlo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Raffaelli 5,5. Subito un brivido quando esce con la palla tra le mani fuori dall’area. Subisce due gol sugli unici due tiri verso la porta. Alagna 4. Il fallo da cui nasce il gol nel finale è da campionato Esordienti: una lunga trattenuta al limite dell’area troppo vistosa per non essere punita. Menna 6. Annulla Zampano e gioca con grande sicurezza anche sugli anticipi. Bene anche sui colpi di testa. (dal 29’st Gagliolo 5,5. Rientro tra i fischi per il difensore protagonista di un campionato deludente) Curado 6. Recupero importante quello del centrale difensivo che tiene bene Fishnaller fino alla sostituzione. Maurizii 5. Calcia male gli angoli da destra e da sinistra, e non si capisce perché debba essere lui l’incaricato. Zecca lo sovrasta sul primo gol. Varone 6. Lotta come un leone fino alla fine.

