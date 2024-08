UFFICIALE – Inter rinnovo di contratto per un giovane | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’continua a puntare sui giovani. La novità di giornata è il prolungamento didi un calciatore classe 2007. Di seguitoufficiali.– Un’altra operazione che riguarda uncalciatore per l’. Il club nerazzurro ha deciso di prolungare ildi Matteo Cocchi, laterale diciassettenne cresciuto nel vivaio del Bologna. Il classe 2007 si è trasferito all’nel 2021, riscuotendo successo anche tra i grandi. Nelle ultime settimane, infatti, il terzino sinistro ha svolto la preparazione per la nuova stagione insieme alla Prima Squadra, venendo anche adoperato in campo da Simone Inzaghi nell’amichevole contro la Pergolettese. Una scelta dettata anche dai pochi giocatoriisti a disposizione del tecnico all’inizio del ritiro.