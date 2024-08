Superbike Toprak Razgatlioglou subito davanti nella FP1 di Portimao davanti a Gerloff Bautista e Petrucci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si riparte da dove avevamo lasciato.Razgatlioglu, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, settimo appuntamento del Mondiale di2024. Sullo splendido scenario del tracciato diabbiamo assistito a 45 minuti indicativi che hanno permesso di capire come il leader della classifica generale sia di nuovo pronto a dominare la scena, con distacchi importanti rifilati a tutti i rivali. Il miglior tempo del turno, come detto, l’ha messo a segnoRazgatlioglu (BMW) in 1:40.777 con un margine di 391 millesimi sullo statunitense Garrett(BMW), quindi terzo lo spagnolo Alvaro(Ducati) a 522. Quarta posizione per Danilo(Ducati) a 530 millesimi dalla vetta, quinta per il nord-irlandese Jonathan Rea (Yamaha) a 672, mentre è sesto lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 653.