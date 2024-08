Seconda Categoria Gls Dorica Torrette due colpi in difesa con Forlani e Tonini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’ex Chiaravalle e il romagnolo ex Portualirinforzano la squadra di mister Urbinati per il campionato di2024-2025 ANCONA, 9 agosto 2024 – La Glssi rinforza con i difensori Nicolòe Gioacchino. Duedi assoluto valore, dunque, per la formazione anconetana che parteciperà al campionato di. NicolòNicolò, difensore classe 1998, è cresciuto nei settori giovanili di Ancona e Ascoli. Ha poi vestito le maglie di Marina,e SS Chiaravalle. Si tratta, quindi, di un ritorno a casa. Gioacchino, invece, è un difensore del 2002, è romagnolo ma frequenta l’Università Politecnica delle Marche. Dopo gli inizi in Promozione alla Vis Misano, nelle ultime due stagioni ha giocato con i Portuali, contribuendo al salto in Eccellenza dopo i play-off.