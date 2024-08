Roma armi e droga al Pigneto | due arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un 23enne cubano e un 62enne peruviano fermati durante un controllo della Polizia– Due uomini sono stati arrestati al, quartiere di, durante un’operazione della Polizia di Stato. Il primo arrestato, un 23enne di origine cubana, è gravemente indiziato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di. Durante un controllo all’interno di un edificio dove un tempo sorgeva un bed and breakfast, ormai chiuso, gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno trovato sulla mensola di una stanza un involucro contenente poco più di 4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 445 euro in contanti. Nello stesso luogo è stata scoperta una pistola calibro 765 con il colpo in canna e sei proiettili nel caricatore, risultata rubata nel milanese l’anno scorso.