Quando il web vince l’oro I meme più iconici delle Olimpiadi 2024

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ledi Parigi non sono ancora finite, ma hanno già conquistato il web a colpi di tweet e. Il pubblico da casa ha documentato ogni momento, dalle performance più epiche alle gaffe più esilaranti, trasformando gli atleti in vere e proprie icone del web. La parola d’ordine è: gioco. I momenti più “-abili” sono esplosi in rete. Dalla cerimonia d’apertura in salsa drag che ha fatto impazzire il pubblico, alla fede nuziale che Gianmarco Tamberi ha perso nella Senna, passando per la nonchalance del tiratore turco Yusuf Dikeç e l’attitudine «cool» della tiratrice sudcoreana Kim Yeji. E come dimenticare il saltatore francese con il suo inaspettato “colpo basso”? I, che per la loro immediatezza si prestano a veicolare “idee senza parole” (Jesi, 2020), sono diventati il simbolo della cultura partecipativa in rete (Jenkins, 2006).