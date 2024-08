Prende il via la nuova laurea per la formazione dei futuri insegnanti delle scuole materne e elementari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Arezzo, 9 agosto 2024 – Indetta la prova di selezione per l’ammissione al primo anno dellamagistrale a ciclo unico in Scienze dellaprimaria dell’Università di Siena, sede di Arezzo. Laquinquennale intende formare i: il corso è abilitante all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria. Il conseguimento del titolo di studio permette infatti l’inserimento nelle graduatorie di istituto e la partecipazione diretta alle procedure concorsuali per docenti di scuola dell’infanzia e primaria. La domanda di ammissione alla selezione potrà essere presentata entro il 30 agosto (ore 12), in modalità online. Successivamente verrà pubblicato l’elenco degli ammessi al test di amissione, che si terrà 13 settembre a Siena.