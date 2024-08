Parigi 2024 Battocletti fa la storia dei 10000 metri | conquista l’argento e fa il record italiano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto– E Nadiasale sul podio neiuno splendido e storico argento alle Olimpiadi di. L’Azzurra delinea una gara tattica e di attesa. Nell’ultimo chilometro velocizza e negli ultimi 100prende il volo e taglia per seconda il traguardo, con il tempo di 30’43”35. Ed è il nuovo. E’ una medaglia storica per l’Italia ai Giochi. In lacrime e incredula in pista, solleva sulle spalle la bandiera tricolore, felice. L’Azzurra si piazza alle spalle della keniana Beatrice Chebet, oro in 30’43”25. Terza è l’olandese Sifan Hassan, bronzo in 30’44?12. Le parole di Nadiaai microfoni di Raisport “Ero arrivata con la voglia di imparare tanto. Il mio focus erano i 5000, poi ho avuto dei fastidi e ho ridotto il carico. Non ci pensavo proprio ai