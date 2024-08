Non dobbiamo parlare di questo | la lezione e lo sfogo duro di Velasco in tv | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) La nazionale di volley femminile ha ottenuto un primo risultato straordinario ai giochi olimpici di Parigi 2024. Per la prima volta nella storia, infatti, è stata raggiunta la finale del torneo, il che significa medaglia sicura. Mal che vada un argento, nella migliore delle ipotesi un oro che saprebbe di leggenda. Per farlo, bisognerà battere una delle nazionali più forti in circolazione, cioè gli Stati Uniti., dopo aver annichilito la Turchia 3-0 in una semifinale giocata ad altissimo livello. Ct e guru digruppo di ragazze, mai così forti in casacca azzurra, è l'italo-argentino Julio, un italiano d'adozione che da una vita contribuisce a glorificare lo sport italiano, nel volley, ma non solo. Ad Atlanta, nel 1996, portò l'Italia maschile fino ad uno storico argento, venendo sconfitto soltanto in finale dall'Olanda.