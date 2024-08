Morata ma non solo | tutto il calciomercato del Milan

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 9 agosto 2024) Alvaroma non: ildelnon è finito, non può ancora finire. Serve ancora tanto alla squadra di Fonseca L’inizio della nuova stagione calcistica è sempre più vicino e le varie squadre della Serie A si stanno attivando sul mercato al fine di rinforzare le rispettive rose. La prossima annata potrebbe rivelarsi molto impegnativa sopratper le formazioni che scenderanno in campo anche nelle coppe europee. In particolare, in Champions e in Europa League la fase a gironi sarà più lunga di prima, annoverando 2 partite in più. Tra le big italiane, però, ilè quella che ha messo a segno meno colpi di mercato finora. I rossoneri hanno appena inaugurato un nuovo progetto tecnico scegliendo Paulo Fonseca come allenatore, ma l’organico necessita di essere ulteriormente puntellato prima che il campionato prenda ufficialmente il via.