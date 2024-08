Montpellier Mangiare carboidrati complessi fa perdere fascino

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 9 agosto 2024) Essere più attraenti è possibile non mangiando. Ad affermarlo è uno studio dell’Università francese dipubblicato sulla rivista Plos One I ricercatori hanno dimostrato che il consumo di questi alimenti incide sui tratti del volto, rendendolo meno armonioso e gradevole alla vista. La dieta occidentale si compone soprattutto diraffinati, alimenti lavorati in modo da eliminare gran parte del loro valore nutrizionale, come la farina bianca, lo zucchero da tavola e gli ingredienti di molti prodotti confezionati. Precedenti ricerche hanno messo in relazione l’aumento del consumo diraffinati con effetti negativi sulla salute, come obesità, diabete di tipo II e malattie cardiovascolari.