Lupi avvistati a Savignano sul Rubicone sale la preoccupazione | il Comune invita alla prudenza

(Di venerdì 9 agosto 2024)sul, 9 agosto 2024 – Nel territorio comunale disul, ci sono stati diversi gli avvistamenti di. Dopo l'episodio di attacco ai danni di un cane in località Fiumicino ma anche i cani uccisi a metà luglio a Canonica,laper gli animali da compagnia. L’amministrazione comunale, per questo motivo, raccomanda alcune condotte da osservare per salvaguardare gli animali. Visto che il lupo può essere attirato nei centri abitati dricerca di cibo, la sua presenza richiede grande attenzione per la protezione degli animali domestici, pur non rappresentando un pericolo per l'essere umano. Si raccomandano il corretto smaltimento e la conservazione dei cibi domestici, che se lasciati a disposizione possono attirare il lupo.