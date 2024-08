Lo sciopero degli stabilimenti balneari mette in imbarazzo Meloni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nel primo mattino di oggi, venerdì 9 agosto, è andato in scena loper protestare contro il mancato intervento del Governosul fronte delle concessioni. L’iniziativaini partiti della maggioranza, in particolare Fratelli d’Italia e Lega, da anni schierati con le imprese del settore che si sentono minacciate dalla direttiva Ue “Bolkestein”, che imporrebbe appunto dire a gara le concessioni. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi (l’associazione della Confcommercio che rappresenta le imprese del turismo) e la Federazione Italiana Imprese(la Fiba, associazione che fa capo a Confesercenti) hanno proclamato uno stop del servizio di due ore, dalle 7.30 alle 9.30. Per la Fiba, l’adesione è stata dell’80%.