L’acqua elemento fondamentale per la salute di capelli e cute

(Di venerdì 9 agosto 2024)è una preziosa alleata per il benessere dei nostriche sono costituti da un’elevata percentuale di cheratina, una proteina naturale formata da lunghe catene di amminoacidi interconnessi con vitamine e oligoelementi. Per mantenerli inè indispensabile idratarli, in modo sinergico e coordinato sia all’interno che all’esterno del nostro corpo. Non è, infatti, sufficiente la normale beauty routine poiché l’idratazione inizia dai bulbi piliferi, centro vitale del capello, che assorbonodall’interno del nostro corpo. L’idratazione è quindi uno degli aspetti più importanti da considerare, poichérappresenta uno dei principali elementi che compongono i. Inoltre, un giusto apporto di liquidi aiuta anche a mantenere il cuoio capelluto pulito e a ridurne la secchezza, prevenendo la formazione di forfora e altri fastidiosi problemi cutanei.