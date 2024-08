Italia non solo un medagliere super | a Parigi è record di quarti posti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’continua ad accumulare medaglie alle Olimpiadi di2024. Sono sei quelle conquistate nella giornata di venerdì 9 agosto, dai pesi con Pizzolato fino al salto triplo con Diaz, passando per ginnastica, ciclismo e 10.000 metri. Mentre l’obiettivo diare i 40 podi di Tokyo è possibile, si registra anche undi piazzamenti appena al di fuori della top 3. Fin qui sono ben 19 le volte in cui unno o una squadra azzurra ha chiuso al quarto posto. Negli ultimi trent’anni, il massimo si era raggiunto a Pechino 2008 con 14. C’è chi lo ha fatto addirittura due volte: Simona Quadarella ha infatti mancato di una posizione la medaglia sia negli 800 metri che nei 1500 stile libero. Sempre nel nuoto è arrivato il quarto posto nei 100 rana per Benedetta Pilato. Nadia Battocletti, fresca di argento nei 10.000 metri, è arrivataa un passo dal podio nei 5.