Highlights Nadia Battocletti argento nei 10 000 metri atletica Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Glidella finale dei 10.000femminili dialledi. Dopo il bronzo sfumato con un ricorso nei 5000,piazza l’impresa e regala la prima medaglia azzurra su questa distanza con uncommovente. Altro record italiano per l’atleta classe 2000 in 30’43?35 e oro della kenyana Beatrice Chebet sfumato per un soffio in uno sprint clamoroso. Alle spalle dell’azzurra c’è l’olandese Sifan Hassan, campionessa olimpica in carica dei 10.000. Nelin basso le fasi salienti dell’incredibile impresa dinei 10.000) SportFace.