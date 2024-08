Galleria Coperta a S Concordio Cade un pezzo di lamiera Il Comitato | Un fallimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Dal tetto della, nei pressi dei campi di calcio a San, si è staccato undie plastica lungo 3 metri. Fortunatamente non è caduto addosso a nessuno, ma sembra che fosse attaccato con un filo di silicone, quindi c’è da presumere che, con questo caldo, altri pezzi cadranno. La plastica del “prato armato” di cui è fatta la pavimentazione dell’area di sosta lungo via Savonarola sta andando in frantumi e c’è il timore che il suo inquinamento possa nuocere alla vicina area umida dei Chiariti".