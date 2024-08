Fiastra dice no a Righetto | Lasciato fuori dopo 40 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024)oltre 40, il camion diquesta sera non sarà aper la festa in programma sul lago. A comunicarlo, con grande amarezza, è lui stesso. "Questa sera non potrò essere presente alla festa di San Lorenzo dicon la mia storica e conosciuta rivendita di porchetta e cibo da asporto, da tutti conosciuta come “Da” – annuncia il moglianese Enrico Sebastiani –. Pur avendo depositato la mia domanda al Comune fin dallo scorso mese di gennaio, come da sempre viene fatto, solo giovedì sono venuto a conoscenza che per me il solito posto non c’è. Da quanto mi è stato riferito, la gestione degli ambulanti è stata data in appalto a un soggetto esterno senza alcun bando o concorso e ora è solo lui che decide. A nulla è servita la mia domanda di partecipazione.