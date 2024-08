Che storia con Cuccarini Manuel Franjo e il suo rapporto con la ballerina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)è una sorta di eroe dei due mondi dello spettacolo. 61 anni, nato in Venezuela, divenuto famoso in Italia come ballerino a Fantastico 5 con Heather Parisi negli anni 80 per poi tornare oltreoceano e riscoprirsi cantante. Una vita che è sempre stata in viaggio tra l'America e l'Europa dove è arrivato inseguendo il sogno del successo, arrivato per caso grazie a un annuncio letto su un giornale in America e all'amicizia con quello che allora era un ballerino come lui: Lucio Presta che poi sarebbe divenuto il suo agente. «Sono stato il primo artista ad avere Lucio come manager» raccontaa Libero nell'anno del ritorno alla notorietà anche in Italia grazie all'imitazione che Fiorello ne ha fatto sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo, facendo irruzione nell'esibizione di Lorella, l'altra grande sodale di