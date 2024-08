Centrodestra | ecco il ' Pdl fantasma' oltre 11 mln debiti e ' prestito' Berlusconi di 3 mln**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - Da undici anni non esiste più politicamente, ma ha solo una vita giuridica. Pur avendo chiuso i battenti nel 2013 per lasciare il posto alla 'nuova' Forza Italia, il Popolo della libertà è un partito, ma non proprio invisibile, visto che ha ancora tantida pagare. Spulciando l'ultimo bilancio, quello chiuso al 31 dicembre 2023, si scopre infatti che i suoi conti continuano ad essere in rosso: il 'disavanzo patrimoniale complessivo', come si dice nel gergo tecnico, è di11 milioni di euro anche se è diminuito rispetto al passato grazie all'avanzo di esercizio di circa 57mila euro.