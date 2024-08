Allerta mega-sisma in Giappone | è la prima volta Il premier cancella un viaggio in Asia centrale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il primo ministrose Fumio Kishida hato uninin seguito ad un allarme su un possibile “-terremoto” che potrebbe verificarsi nel Paese. L’è stata lanciata dagli scienziati dell’Agenzia metereologicase (Jma), che hanno affermato il rischio di undi proporzioni devastanti attorno alla Fossa Nankai, lungo la costa del Pacifico. L’allarme – Nella giornata di ieri, gli scienziati hanno parlato di un rischio terremoto diventato improvvisamente più alto. È lache nel Paese viene diramata un’del genere in caso di. L’avviso segue ildi magnitudo 7.1 registrato nella regione del Kyushu – nel versante sud-occidentale dell’arcipelago – alle 16:42 locali (le 9:42 in Italia). Per questo motivo, la commissione formata da esperti ha invitato la popolazione a prepararsi ad ogni evenienza.