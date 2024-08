Utili banche oltre i 13 miliardi ma il Governo non vuole la tassa sugli extraprofitti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 agosto 2024) Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, MPS e Bper hanno raggiunto traguardi eccezionali nel primo semestre del 2024, registrando una crescita del margine di interesse del 10,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo dato emerge dall’analisi della Fondazione Fiba di First Cisl. Lehanno beneficiato della politica della Bce che ha mantenuto bassi i tassi a breve termine, permettendo loro di aumentare i margini di profitto. Per questo si è parlato dire gli, ma sarà una misura che per il momento non verrà attuata. C’è solo lasui profitti, “come per tutti gli altri”. Aumento dell’incidenza del margine di interesse Il margine di interesse, cioè la differenza tra quanto leguadagnano dai prestiti e quanto pagano sui depositi, è aumentato dall’1,6% all’1,8%.