Usa eseguita una condanna a morte in Texas attesa un’altra nello Utah | già 11 esecuzioni quest’anno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Unaieri inprevista per oggi: sono già 11 leportate a terminenegli Stati Uniti, che domani potrebbero diventare 12. Il 54enne Arthur Lee Burton,to aper omicidio nel 1997, è stato giustiziato ieri tramite iniezione letale nel penitenziario di Huntsville, nella contea di Walker, in. L’uomo, dichiarato morto alle 18,47 ora locale (l’1,47 di questa notte in Italia), era stato riconosciuto colpevole dell’omicidio di Nancy Adleman, madre di tre figli, aggredita mentre faceva jogging vicino a casa a Houston nel luglio del 1997 e poi strangolata con i lacci delle sue stesse scarpe. I legali di Burton si erano rivolti alla Corte Suprema per una sospensione della pena di, sostenendo che il detenuto fosse “intellettualmente disabile”, ma i giudici hanno respinto la richiesta.