Un messaggio chiaro Federico Chiesa | l' indizio di mercato sui social | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024)è fuori dal progetto della nuova Juventus del Tecnico Thiago Motta. L'allenatore italo-brasiliano, dopo l'amichevole contro il Brest, aveva detto chiaramente che il talento azzurro - e tutti gli altri giocatori non convocati per quel match - sono sul. Con i soldi delle loro cessioni, la Vecchia Signora intende finanziare i prossimi colpi in entrata. Uno su tutti: il centrocampista olandese in forza all'Atalanta Teon Koopmeiners.però non sembra avere tutto questo. In Italia, Inter, Roma e Napoli sembrano essere uscite dalla corsa. All'estero forse può arrivare qualche proposta dalla Premier League. Complice qualche brutto infortunio, l'esterno offensivo bianconero non ha mai reso sul campo quanto la società bianconero avrebbe invece sperato. Anche all'Europeo non ha brillato.