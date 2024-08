Torna il concorso Boccabugia Il programma della giornata Ruffini presenta Vergemolino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Cresce l’attesa nel borgo di Vergemoli per la 52esima edizione deldi poesia estemporanea in dialetto garfagnino "", in avvio domenica a partire dalle 11, con le bancarelle, i food truck e le rievocazioni degli antichi mestieri del luogo. Alle 15 all’Anfiteatro Graziano Vitolo, è previsto l’iniziodivertente competizione letteraria sui generis dedicata al poeta locale Iacopo Vanni detto il "", scomparso nel 1911. Contestuale all’iniziogara, ci sarà lo svelamento del tema da affrontare quest’anno. L‘evento, come da tradizione, vedrà come mattatore d’eccezione l’attore e regista Paolo, cittadino onorario del comune di Fabbriche di Vergemoli. Presenterà, in anteprima assoluta, il docufilm "", incentrato sull’identità territoriale dello stesso evento, da lui diretto.