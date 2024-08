Serve acqua si riapre il Pozzo del Burano | Da domani preleveremo 300 litri al secondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Per contrastare la siccità si apre ildel, il "serbatoio" delle acque profonde della nostra provincia: "Sarà necessario utilizzare le acque delper far fronte alla crisi idrica che sta colpendo il Pesarese, poiché non sono previste piogge significative nei prossimi 10-15 giorni - spiega Stefano Aguzzi, assessore regionale alla Protezione civile -. Il prelievo è previsto a partire da venerdì, per una portata di 300al, così da garantire una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento idropotabile, previa esecuzione di alcune misure di portata sul fiume". La decisione comunicata da Aguzzi è arrivata al termine della riunione del Comitato provinciale di Protezione civile di Pesaro e Urbino, che aveva l’obiettivo di verificare la situazione dell’approvvigionamento idropotabile del territorio.