Riassunto | Datalec Precision Installations DPI rafforza il suo impegno verso il Medio Oriente

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le attività di produzione rappresentano solo l’inizio con lo stabilimento di Dubai come nuova sede regionale LONDRA–(BUSINESS WIRE)–(DPI), società che offre servizi all’avanguardia di progettazione, costruzione, fornitura e gestione di data center attuando soluzioni complete integrate per operatori di questi impianti, è orgogliosa di annunciare di avere raggiunto una pietra miliare nei suoi piani di espansione. Un nuovo stabilimento di produzione negli Emirati Arabi Uniti (EAU), che si estende su 51.000 piedi quadri, segna il suo fortela regione; permetterà di realizzare strutture di contenimento delle corsie e barriere di sicurezza in conformità ai rigorosi standard DPI.