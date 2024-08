Ranking ATP Sinner ha virtualmente solo 120 punti di vantaggio su Djokovic | le proiezioni a Montreal

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Arriverà nella serata italiana di oggi l’esordio di Janniknel torneo ATP Masters 1000 del Canada, quest’anno con sede a: l’azzurro ha usufruito di un bye al primo turno, riservato alle prime otto teste di serie, ed inizierà il proprio cammino dai sedicesimi. Il numero 1 del seeding e del mondo lo scorso anno vinse il torneo, che si giocò a Toronto, incamerando 1000nelATP, che deve provare a difendere tra oggi e lunedì prossimo, giorno della finale: l’azzurro in classifica riparte da quota 8570, mentre non sono al via i suoi più immediati inseguitori. Il serbo Novake lo spagnolo Carlos Alcaraz, protagonisti la scorsa settimana della finale olimpica, non sono infatti presenti in Canada: il balcanico anche lo scorso anno non era in gara a Toronto, e dunque non perderà, restando a quota 8460.