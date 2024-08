Petrolio torna a rincarare barile Brent sopra 79 dollari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (askanews) –no anel pomeriggio i prezzi del. In serata il, il greggio del mare del Nord guadagna oltre lo 0,86% e si riportaquota 79. A New York il West Texas Intermediate sale dell’1,14% a 76,09. In piena stagione dei trasferimenti estivi queste dinamiche rischiano di invertire i cali dei prezzi dei carburanti, a sostenere le quotazioni del greggio contribuisce il clima di tensione in Medioriente con l’atteso attacco dell’Iran contro Israele. L'articolo79proviene da Ildenaro.it.