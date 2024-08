Perché una compagnia aerea sta vietando i noodles in seconda classe

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il ramyeon, iistantanei tanto amati in Corea, non saranno più serviti a bordo dei voli intercontinentali nell'economy class di Korean Air. A partire dal 15 agosto, laha deciso di vietare questo popolare pasto, ritenuto troppo rischioso. La scelta, apparentemente insolita, riflette una preoccupazione concreta per i rischi legati all'utilizzo di acqua bollente - nella preparazione del piatto - durante i momenti di turbolenza, i quali risultano essere in netto aumento negli ultimi anni, a dimostrazione di come il cambiamento climatico e le sue conseguenze stiano influenzando anche alcune semplici scelte operative delle compagnie aeree. La decisione di Korean Air Korean Air, una delle principali compagnie aeree asiatiche, ha recentemente annunciato che dal 15 agosto 2024 smetterà di servireistantanei ai passeggeri in economy class sui voli a lungo raggio.