Parigi 2024 | Taddeucci di bronzo è festa alla Canottieri Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi è un giorno diper il Circolo, la nostra atleta, Ginevra, ha conquistato ilnella 10 km in acque libere alle Olimpiadi di”. Con queste parole il presidente del circolo del Molosiglio, Giancarlo Bracale, saluta ildella nuotatrice fiorentina. “Ha affrontato con tenacia, coraggio e cuore le correnti della Senna – osserva – non ha mai mollato ed ha ottenuto un risultato storico per il nuoto. Siamo molto orgogliosi di questo risultato. La nuotatrice Ginevra, atleta dei Circolo, laureatasi lo scorso anno campionessa mondiale nella staffetta 4/ 1500 metri, ha vinto la medaglia dinella 10 km in acque libere alle Olimpiadi di. Una gara molto dura, difficile , disputata nelle tanto discusse acque della Senna.