Pallanuoto la maledizione dei rigori per il Settebello Quattro atroci sconfitte in 3 anni

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un incubo, un tabù: la lotteria deisi conferma veramente tragica per il. Una scena ormai, purtroppo, vista e rivista negli. Nell’ultimo periodo infatti la Nazionale italiana maschile dispesso e volentieri è uscita sconfitta dopo il pareggio nei tempi regolamentari. Ieri addirittura è stata peggiore la situazione per la compagine guidata da Sandro Campagna: il fenomenale Vogel, estremo difensore dell’Ungheria, ha parato praticamente tutto il possibile. Oltre ai tresbagliati nella serie finale da Fondelli, Di Fulvio e Di Somma, vanno a sommarsi anche i due non siglati nei 32? dallo stesso Fondelli. Un ricordo che va a sommarsi a quello degliscorsi. Andando indietro nel tempo sicuramente il più recente è quello della finale dei Mondiali con la Croazia in quel di Doha a febbraio.