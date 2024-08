Narcalid vi aiuterà a trovare voi stessi da oggi

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lo sviluppatore indie Lotus Mountain Creative vi invita a unirvi a loro in un viaggio di esplorazione pacifica e di grandi sfide:, il suo titolo metroidvania spirituale in cooperativa, viene lanciatotramite Steam Early Access.è un coinvolgente puzzle platform con esplorazione pacifica e difficili sfide ambientate in un mondo strano e sconosciuto. Utilizzate le abilità di meditazione della vita reale in avvincenti narrazioni spirituali per aprire il portale verso la Terra prima che Madrediventi inarrestabile! Mentreinizia il suo viaggio in Steam Early Access, lo sviluppatore Lotus Mountain Creative lavorerà a stretto contatto con la comunità per bilanciare e aggiornare continuamente il titolo, offrendo un’esperienza di gioco ancora più spirituale e coinvolgente.