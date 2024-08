Mark Shapiro | Stiamo lavorando per sviluppare nuovi contenuti in formato breve

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 agosto 2024) La WWE continua a portare avanti la strategia della diversificazione dei. Anni prima dell’esplosione dei servizi streaming, nel 2014, la federazione di Stamford ha lanciato il WWE Network come propria piattaforma principale. Oggi si prepara al passaggio su Netflix, a seguito della firma di un lungo e profittevole contratto. Il 2024 però, è stato tra le altre cose il lancio di WWE Speed, un format trasmesso esclusivamente su X, con un limite di 3 minuti di tempo per ogni match. Visto il crescente dominio digitale, il presidente della TKO,, ha rivelato che si sta cercando un modo per portare su diverse piattaforme piùdidurata. “parlando con altri provider di. Il presidente WWE Nick Khan ci sta, e faremo degli annunci a tempo debito.