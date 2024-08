LIVE – Tuffi | semifinale trampolino 3 metri femminile con Bertocchi e Pellacani Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lascritta delladeldialledi. Saranno Elenae Chiarale due atlete azzurre che rappresenteranno l’Italia e tenteranno di accedere alla finale per poi sognare una medaglia. 18 atlete al via, 12 pass per l’atto conclusivo. L’appuntamento con laè per le ore 10 di giovedì 8 agosto, con l’eventuale finale per le due azzurre in programma venerdì. Sportface seguirà l’evento con unascritta aggiornata minuto per minuto. DOVE VEDERE LAIL MEDAGLIERE DIPROGRAMMA GENERALE GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA ALLE– IL REGOLAMENTO– IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 10.17 – Fine prima serie: al comando la cinese Chen.terza,16^ (a 8.40 punti dalla qualificazione). 10.